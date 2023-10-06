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Спорт

Псковская паралимпийская команда отправится на фестиваль адаптивных видов спорта в Сочи

Псковская паралимпийская команда в составе Ангелины Львовой, Ивана Пятерикова и Дарьи Русяевой отправится на южный фестиваль адаптивных видов спорта «Маргуша», который пройдёт в Сочи с 9 по 13 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер команды Кристина Соловьёва.

Псковская паралимпийская команда отправится на фестиваль адаптивных видов спорта в Сочи. Фото: группа конно-спортивного клуба «Родина» в соцсети «ВКонтакте»

Псковские спортсмены выступят в дисциплинах «Паралимпийская выездка» и «Специальная олимпиада». 

В фестивале примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением интеллекта, а также инвалиды с диагнозом расстройства аутистического спектра, достигшие семилетнего возраста.

В программе соревнований заявлены дисциплины: выездка, рабочая тропа и эстафета.

Всех участников соревнований наградят грамотой. Призёры получат медали. 

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

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