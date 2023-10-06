Суд обязал псковского предпринимателя выплатить долг «Экопрому»

15:48, 06 октября 2023, ПАИ

Регоператор по обращению с ТКО на территории Псковской области – ООО «Экопром» продолжает работу по сокращению задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по оплате за коммунальную услугу «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами». Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Так, Арбитражный суд Псковской области вынес решение в отношении индивидуального предпринимателя А. А. Дмитриева о взыскании задолженности в пользу ООО «Экопром» в размере 35 723 рублей, пени и госпошлины.

Ранее жителям Псковской области напомнили, в каких случаях необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО.