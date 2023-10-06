Псковские фехтовальщицы поборются за награды на турнире в Москве

15:10, 06 октября 2023, ПАИ

Псковские спортсменки Ева Белоцерковская и Татьяна Петрова примут участие в открытом турнире по фехтованию на шпагах среди девочек 2010-2012 годов рождения на призы Центра фехтования Ильгара Мамедова. Соревнования пройдут в Москве 8 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменок Элла Полторацкая.

«Турнир проходит в школе олимпийского резерва имени президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова. Там всегда проходят сборы лучшие спортсмены со всей России. А школа проводит такой турнир», – отметила Элла Полторацкая.

«В прошлом году наша спортсменка всегда была второй. Но сейчас там будут девочки постарше, поэтому насчёт призового места в этот раз у меня будут глубокие сомнения. По моим представлениям, они могут быть как в восьмёрке, так и войти в четвёрку призёров. В фехтовании всегда четвёрка призёров – одно первое, одно второе и два третьих места. Крайне редко играется матч за третье место. Туда приезжают гости и из Московской области, и из других московских спортивных школ. Могут приехать спортсмены из Казани, из Алании», – подчеркнула тренер спортсменок.

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