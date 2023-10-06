30-летие отмечает представительство МИД России в Пскове

15:59, 06 октября 2023, ПАИ

Представительство Министерства иностранных дел России в Пскове отмечает 30 лет со дня основания. Руководителя и коллектив учреждения сегодня 6 октября, с праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Из года в год ситуация в мире стремительно меняется. Несмотря на все вызовы, наша работа не прекращается, появляются новые направления для развития взаимодействия в интересах Псковской области и Российской Федерации», – сказал Михаил Ведерников и поблагодарил руководителя представительства МИД РФ в Пскове Сергея Ефименко за плодотворную совместную работу.

Он также вручил коллективу представительства благодарственное письмо за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере международных отношений Российской Федерации на территории Псковской области.

К юбилею представительство МИД РФ в Пскове подготовило выставку об истории и традициях российской дипломатической службы. Она открылась в Центре туризма и творческих индустрий Пскова, расположенном в усадьбе Н. А. Беклешова. На открытии присутствовали посол по особым поручениям, представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов и начальник отдела в департаменте МИД РФ по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Владимир Майстренко.

В экспозиции представлены копии документов и материалов, хранящихся во внешнеполитических архивах министерства. В их числе распорядительные акты о создании территориального органа МИД России в Пскове, мирные договоры, ратификационные грамоты, клятвенные обещания, рескрипты, распоряжения, циркуляры и приказы. Здесь, например, можно увидеть расписку Ф. И. Тютчева в обязательстве не вступать в масонскую ложу или иное тайное сообщество и прошение о поступление на службу в Коллегию иностранных дел А. С. Грибоедова, один из шифров для секретной переписки, циркуляр об утверждении русского языка вместо французского в официальных письмах МИДа, а также иллюстрации помещений посольств РФ в разных странах прошлых столетий и форм представителей министерства XVIII – XIX веков. Отдельное место занимает портрет уроженца Псковской земли, дипломата и политика А. Л. Ордина-Нащокина.

«На выставке представлены экспонаты, освещающие судьбоносные моменты истории внешнеполитического ведомства России и важные исторические вехи нашей страны. Уверен, экспозиция вызовет интерес у посетителей», – отметил Сергей Ефименко и поблагодарил руководство региона за помощь в организации экспозиции.

С фоторепортажем с выставки, приуроченной к 30-летию учреждения представительства МИД России в Пскове, можно ознакомиться здесь.