Гинеколог из Пскова: Предварительное медобследование – залог лёгкой беременности

16:18, 06 октября 2023, ПАИ

Беременности должно предшествовать предварительное обследование (прегравидарная подготовка) женщины, подчеркнула заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра врач-гинеколог Ирина Цуканова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Практически любые состояния подлежат коррекции, но всё надо делать заблаговременно. Обследования, в частности, проводятся на антитела краснухи, также обследуется щитовидная железа», - уточнила Ирина Цуканова, добавив, что число псковичей, которые заранее проходят подготовку к беременности, растёт.

По словам врача, особый акцент перед беременностью делается на приёме фолиевой кислоты, витамина D и других необходимых добавок. «Планировать беременность можно за два-три месяца, а вообще, хорошо бы с детства следить за своим здоровьем и образом жизни», - отметила гинеколог.