Беременность не омолаживает – псковский гинеколог

16:36, 06 октября 2023, ПАИ

Беременность не омолаживает, уверена заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра врач-гинеколог Ирина Цуканова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Беременность заметно влияет на организм. Возникает физический и эмоциональный подъём. Но насчёт того, что беременность омолаживает – конечно, нет. Во время этого состояния происходит нагрузка на все органы и системы организма. Если женщина молода и здорова, её организм справится, а если организм не очень молод и не очень готов к такой нагрузке, то последствия в виде обострения хронических заболеваний, ухудшения здоровья будут», - предупредила Ирина Цуканова.

Она также добавила, что на учёт лучше вставать до 12-й недели беременности. «Чем раньше, тем лучше», - отметила гинеколог, пояснив, что именно в 12 недель проводится первый скрининг.