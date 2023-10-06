Выдержать интервал между беременностями в два-три года рекомендует псковичкам гинеколог

17:03, 06 октября 2023, ПАИ

Выдержать интервал между беременностями в два-три года рекомендовала заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра врач-гинеколог Ирина Цуканова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Слишком маленький интервал не позволяет организму женщины восстановиться, особенно если женщина долго кормит грудью», – отметила Ирина Цуканова.

Специалист также добавила, что во время беременности можно не прекращать физические нагрузки, но стоит откорректировать их, исключив прыжки, скачки и чересчур тяжёлые упражнения. «В бассейн ходить можно. Это отлично разгружает позвоночник и мышцы», – пояснила врач.