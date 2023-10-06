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Общество

Жители Псковской области в межотопительный период сократили долги за газ почти на 30%

В межотопительный период 2023 года просроченная дебиторская задолженность потребителей – физических лиц перед «Газпром межрегионгаз Псков» сократилась на 29,9 % – до 11,9 млн рублей. Снижение суммы задолженности стало результатом комплексной работы, проводимой поставщиком газа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Жители Псковской области в межотопительный период сократили долги за газ на 29,9 %. Фото: «Газпром межрегионгаз Псков»

Газовики проводят с абонентами уведомительную и разъяснительную работу – несколько раз в месяц напоминают о наличии задолженности по телефону, направляют уведомления о прекращении поставки газа в случае неуплаты долга. Большую часть задолженности абоненты погашают после информирования.

С мая по сентябрь специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» регулярно проводили рейды по отключению должников.

Всего с января 2023 года «Газпром межрегионгаз Псков» приостановил поставку газа 86 абонентам Псковской области, чья задолженность превысила 700 тысяч рублей. Ещё 184 абонента погасили долг на сумму более 813 тысяч рублей в ходе рейдов.

Для возобновления подачи газа после отключения абонентам необходимо полностью погасить задолженность, а также возместить затраты компании на отключение и подключение к газораспределительной сети. В случае взыскания задолженности через суд также необходимо оплатить госпошлину.

«Мы призываем потребителей вовремя оплачивать квитанции, чтобы не копить долги. Если абонент не может погасить задолженность сразу, следует обратиться в нашу службу по работе с потребителями по месту жительства, чтобы урегулировать ситуацию и продолжить пользоваться газом», – отметила руководитель группы по работе с дебиторской задолженностью ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Некрасова.

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