Псковский гинеколог: Крупный новорождённый – не повод для гордости

16:55, 06 октября 2023, ПАИ

Крупный новорождённый – не повод для гордости, заявила заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра врач-гинеколог Ирина Цуканова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Чем крупнее ребёнок, тем труднее ему родиться. Это чревато дополнительными осложнениями во время родов, – пояснила Ирина Цуканова. – Стоит заранее опросить родственников своих и мужа, с каким весом рождались дети в их семьях. И с учётом этих знаний корректировать своё питание во время беременности, чтобы пройти по нижней границе заложенного генетически «коридора». То есть если вариация в семье от 3 500 до 4 500 граммов, то от питания женщины напрямую зависит, будет это нижняя или верхняя планка».

Ирина Цуканова порекомендовала беременным псковичкам внимательно следить за потреблением жиров и углеводов.