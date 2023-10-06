Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Дновец обокрал квартиру, пока хозяева спали

30-летний житель Дновского района проник в незапертую квартиру и похитил оттуда ноутбук и мобильный телефон. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Дновец обокрал квартиру, пока хозяева спали. Фото: ПАИ

В апреле этого года мужчина ночью проник в незапертую квартиру и украл оттуда ноутбук Аsus стоимостью 35 350 рублей и мобильный телефон Realmi C35 стоимостью 8 800 рублей.

Однако когда злоумышленник пытался покинуть квартиру, был застигнут проснувшимся хозяином.

Пытаясь сбежать, вор оттолкнул хозяина квартиры от себя и выбежал на лестничную площадку подъезда многоквартирного дома. Во время борьбы с хозяином похищенного злоумышленник выронил ноутбук и для преодоления сопротивления надавил хозяину квартиры большими пальцами рук на глаза, а затем скрылся с места преступления. Похищенным телефоном он распорядился по своему усмотрению. Причинённый материальный ущерб составил 8 800 рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении преступления, в содеянном раскаялся.

Дновский районный суд приговорил местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 октября 2023

Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
06 октября 2023

В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
06 октября 2023

Дновец обокрал квартиру, пока хозяева спали
06 октября 2023

Пенсионерка ушла в лес и не вернулась в Гдовском районе 
06 октября 2023

Парализованный пёс Лучик умер в Пскове
06 октября 2023

Стали известны подробности нападения семейной пары на полицейских в Пустошкинском районе
06 октября 2023

Псковская полиция по горячим следам задержала похитителя спортивного тренажёра
06 октября 2023

Мотоциклист пострадал при столкновении с ВАЗом в Порхове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...