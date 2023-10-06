Дновец обокрал квартиру, пока хозяева спали

16:52, 06 октября 2023, ПАИ

30-летний житель Дновского района проник в незапертую квартиру и похитил оттуда ноутбук и мобильный телефон. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В апреле этого года мужчина ночью проник в незапертую квартиру и украл оттуда ноутбук Аsus стоимостью 35 350 рублей и мобильный телефон Realmi C35 стоимостью 8 800 рублей.

Однако когда злоумышленник пытался покинуть квартиру, был застигнут проснувшимся хозяином.

Пытаясь сбежать, вор оттолкнул хозяина квартиры от себя и выбежал на лестничную площадку подъезда многоквартирного дома. Во время борьбы с хозяином похищенного злоумышленник выронил ноутбук и для преодоления сопротивления надавил хозяину квартиры большими пальцами рук на глаза, а затем скрылся с места преступления. Похищенным телефоном он распорядился по своему усмотрению. Причинённый материальный ущерб составил 8 800 рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении преступления, в содеянном раскаялся.

Дновский районный суд приговорил местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.