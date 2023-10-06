В Пскове не пользуются популярностью домашние роды – заведующая женской консультацией

16:40, 06 октября 2023, ПАИ

В Пскове не пользуются популярностью домашние роды, отметила заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра врач-гинеколог Ирина Цуканова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я отношусь к родам дома отрицательно. Это непредсказуемый процесс. Есть процент, когда возникают осложнения, и нужно, чтобы рядом была качественная и адекватная медицинская помощь. Если роды происходят дома, то мы просто можем не успеть помочь», – предупредила рожениц Ирина Цуканова.

По её словам, в перинатальном центре созданы все условия для рожающих женщин: бассейн, фитболы. «Можно даже рожать стоя, но, как правило, большинство выбирает классический способ», – заключила врач.