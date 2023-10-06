Бежаницким учителям вручили федеральные награды

16:42, 06 октября 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, состоялось в Бежаницком районном центре культуры сегодня, 6 октября. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Торжество началось со вступительного слова главы района и заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Михеева, который 25 лет проработал учителем, директором Бежаницкой школы.

Церемония награждения педагогов началась с вручения наград Министерства просвещения Российской Федерации.

Почётными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации были награждены: директор Бежаницкого ЦРТДиЮ Александр Яковлев, учитель начальных классов Бежаницкой школы Елена Макарова и учитель истории и обществознания Чихачёвской школы Татьяна Смирнова.

Знаками «Отличник просвещения» Министерства просвещения Российской Федерации отмечены преподаватель Бежаницкого ЦРТДиЮ Александр Семенов, заместитель директора Бежаницкой школы Любовь Монахова и воспитатель бежаницкого детского сада «Светлячок» Светлана Емельянова.