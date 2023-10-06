Студенты ПсковГУ стали первыми в соревнованиях по пулевой стрельбе
Студенты ПсковГУ стали первыми в общекомандном зачёте финальных соревнований областной спартакиады вузов по пулевой стрельбе, которая прошла в Пскове 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
В соревнованиях приняли участие семь команд. Всего было 42 участника. Спортсмены исполняли 20 выстрелов из пневматической винтовки с десяти метров.
Команда ПсковГУ набрала 1136 очков и взяла золото соревнований. Студенты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии стали серебряными призёрами. Замкнули тройку лидеров спортсмены ФСИН.
В личном зачёте среди девушек перовое и второе места заняли студентки ПсковГУ Марина Худякова и Диана Бирюкова. Третье место досталось Валерии Хоботневой из Академии ФСИН.
Среди юношей весь пьедестал достался студентам ПсковГУ. Первое место взял Данил Бабаков, вторым стал Константин Иванов, а замкнул тройку лидеров Илья Ершов.
Также спартакиада проводилась между учреждениями среднего профессионального образования.
В общекомандном зачёте победу одержали спортсмены Псковского кооперативного техникума. Второе место досталось студентам Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Замкнули тройку лидеров участники из Петербургского государственного университета путей сообщения.
В личном зачёте среди девушек первой стала Кира Семёнова, второе место досталось Анастасии Игнатьевой, а тройку лидеров замкнула Кристина Григорьева.
В личном зачёте среди юношей первым стал Константин Павлов, серебро взял Виктор Григорьев, а бронзу заполучил Даниил Горленков.
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