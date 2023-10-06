Неделя правовой грамотности пройдёт в псковских школах

16:47, 06 октября 2023, ПАИ

Неделя правовой грамотности пройдёт в псковских школах. Оргсовещание на эту тему состоялось в Псковской городской Думе, сообщили ПАИ в пресс-службе законодательного органа.

«Сегодня мы вместе с представителями органов и учреждений системы профилактики, руководителями общеобразовательных учреждений обсудим план мероприятий, которые пройдут в псковских школах уже на следующей неделе», - отметил председатель Думы Александр Гончаренко.

Сотрудники прокуратуры, полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и общественники напомнят учащимся школ о законопослушном поведении и действующих ограничительных мерах.

В этом учебном году организаторы планируют провести подобные мероприятия во всех школах города.

Неделя правовой грамотности и профилактики правонарушений несовершеннолетних проводится по инициативе Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе при поддержке прокуратуры Пскова, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Пскова, Управления МВД и Росгвардии.