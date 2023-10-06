Митинг «Память сильнее времени» прошёл в Невеле

17:00, 06 октября 2023, ПАИ

Митинг «Память сильнее времени» прошёл в Невеле сегодня, 6 октября, в честь 80-й годовщины со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

Кроме того, состоялось возложение цветов к Вечному огню.

Также в Невеле прошёл Международный поэтический фестиваль «Поэт и война», посвящённый этой памятной дате.

Глава Невельского района Олег Майоров в своём телеграм-канале пожелал жителям мирного неба и благополучия. «Сегодня в районе торжественная, героическая и очень важная дата – 80 лет назад был освобожден город Невель. Враг был беспощаден к мирному населению – десятки сожженных деревень, тысячи убитых мирных жителей. Освобождение дало жизнь не только осажденному городу, но и всем нам! Из таких дат, как 6 октября 1943 года, состоит вся история 9 мая 1945 года: освобождая каждый населенный пункт, наши солдаты приближались к большой победе над врагом! Безмерная благодарность тем, кто выстоял и победил! Вечная память погибшим героям!» – подчеркнул он.

Ранее жителей района поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.