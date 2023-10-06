Пригородные поезда отменят на участке Бологое – Дно 9 и 16 октября
Пригородные поезда на участке Бологое – Дно отменяются 9 и 16 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Так, временно отменяются рейсы пригородных поездов № 6652/6 651 и № 6664/6 663 на участке Дно – Морино – Дно.
На данный период будет предоставлен компенсационный автобус, обеспечивающий доставку пассажиров на участке Дно – Морино утренним и вечерним рейсами.
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