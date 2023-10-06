Великолучанин представит Россию на турнире среди стран БРИКС

18:02, 06 октября 2023, ПАИ

Великолучанин Дмитрий Виноградов представит Россию на соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов стран БРИКС. Состязания пройдут в ЮАР, в городе Дурбане, с 16 по 22 октября. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на администрацию Великих Лук.

Также Россию на соревнованиях представят юниоры Владислава Воронина, Алина Заварыкина, Злата Терехова, Владислав Макаров и Сергей Рыжов.

Дмитрий Виноградов родился в Великих Луках. Настольным теннисом начал заниматься с девяти лет. С первого по пятый класс учился в великолукском лицее № 10. Затем перешёл в гимназию имени С. В. Ковалевской. После шестого класса переехал в Самару, где учился и тренировался на протяжении пяти лет. В Великих Луках он тренировался под руководством тренера-преподавателя спортшколы «Экспресс» Бронислава Баландина.

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