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Происшествия

В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими

В Псковской области простились с шестью военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли старший прапорщик Николай Савченко, ефрейтор Сергей Алексеев, ефрейтор Александр Максимов, рядовой Николай Овсеев, рядовой Станислав Рачкевичус и рядовой Максим Тулупов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь и поддержка будет оказана», – написал губернатор. 

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