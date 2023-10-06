В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими

17:17, 06 октября 2023, ПАИ

В Псковской области простились с шестью военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова











При исполнении воинского долга погибли старший прапорщик Николай Савченко, ефрейтор Сергей Алексеев, ефрейтор Александр Максимов, рядовой Николай Овсеев, рядовой Станислав Рачкевичус и рядовой Максим Тулупов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь и поддержка будет оказана», – написал губернатор.