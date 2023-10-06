В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
В Псковской области простились с шестью военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
При исполнении воинского долга погибли старший прапорщик Николай Савченко, ефрейтор Сергей Алексеев, ефрейтор Александр Максимов, рядовой Николай Овсеев, рядовой Станислав Рачкевичус и рядовой Максим Тулупов.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь и поддержка будет оказана», – написал губернатор.
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