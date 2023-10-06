Инклюзивная выставка-ярмарка объединит лучших мастеров Псковской области

17:42, 06 октября 2023, ПАИ

Инклюзивная выставка-ярмарка пройдет в рамках фестиваля «Другое искусство» с 7 по 8 октября. Она расположится на площадке Fjord Plaza. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Посетители ярмарки смогут увидеть и приобрести удивительные работы, созданные руками талантливых мастеров с различными ограничениями здоровья.

Мастера из Локни, Острова, Печор, Себежа, Опочки и Пскова, а также Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов, Бельско-Устьенский дом-интернат и Псковская региональная общественная благотворительная организация «Росток» представят на выставке вязаные изделия, вышивку бисером, роспись по дереву, лоскутное шитье, декупаж, ювелирные изделия из натуральных камней, алмазную вышивку, игрушки и многое другое.

В рамках традиционного фестиваля пройдут мастер-классы, творческие встречи и инклюзивные спектакли. Гости смогут посетить презентацию книги сказок и совершить настоящее путешествие за границы стандартного восприятия.

В Городском культурном центре Пскова 7 октября будет представлен спектакль «И вновь восходит солнце» от театральной студии «Данко» из Калининграда.

А 8 октября в БКЗ Псковской областной филармонии состоится показ спектакля «Прикасаемые» от центра «Инклюзион» и Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Это единственная в мире профессиональная постановка с участием слепоглухих актеров.

Организаторы мероприятия – региональный комитет по культуре, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковский областной центр народного творчества, Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, Fjord Plaza, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области при поддержке правительства Псковской области.