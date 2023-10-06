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Спорт

Традиционный памятный турнир по боксу пройдёт в Великих Луках

Традиционный, 25-й региональный турнир по боксу памяти Е. А. Клевцова пройдёт в Великих Луках в спорткомплексе «Стрелец» с 12 по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Псковской области.

Фото ПАИ

В соревнованиях примут участие боксёры Белоруссии, Пскова, Петрозаводска, Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и других городов.

В рамках турнира состоится матчевая встреча между боксёрами Псковской области и Забайкальского края.

Также 13 октября в 13:30 состоится мастер-класс с участием чемпиона мира по весрии WBO в среднем весе в 2010-2012 годах Дмитрия Пирогова.

Также планируется, что на турнир в качестве гостя приедет чемпион мира по версии WBA в тяжёлом весе в 2005-2007 годах Николай Валуев.        

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

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