Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
Столкновение Lada Largus и Volkswagen произошло напротив «Леруа Мерлен» на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
От госпитализации участники ДТП отказались.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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