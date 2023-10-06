Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове

18:03, 06 октября 2023, ПАИ

Столкновение Lada Largus и Volkswagen произошло напротив «Леруа Мерлен» на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

От госпитализации участники ДТП отказались.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.