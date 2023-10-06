Псковская область присоединится к акции «Я – россиянин»

17:53, 06 октября 2023, ПАИ

Единая детская культурно-просветительская акция «Я – россиянин» пройдёт в ознаменование Дня народного единства во всех регионах страны. В октябре к ней присоединится и Псковская область. Об этом ПАИ сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

Акция «Я – россиянин» – это инновационная модель донесения до молодёжи знаний о множестве культур народов России и объединяющих принципах для всех жителей России.

Мероприятие пройдёт в виде электронного урока для детей 10-11 лет – учеников 4-5 классов. Подробную информацию о правилах проведения можно найти на официальном сайте проекта яроссиянин.рус.

Акция расскажет ученикам о единой истории, географии и Конституции РФ, о научных и культурных достижениях, а также о духовно-нравственных ценностях.

Мероприятие проводит комиссия Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений совместно с комиссией Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, а также с фондом поддержки образования «Ноосфера» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.