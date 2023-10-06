Андрей Ермаков проинспектировал строительство школы в Пыталовском районе

18:16, 06 октября 2023, ПАИ

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков проинспектировал строительство нового здания Линовской средней школы в Пыталовском районе, сообщает корреспондент газеты «Наша жизнь».

Вместе с главой района Верой Кондратьевой, заместителем главы администрации района по социальным вопросам Полиной Рубченя и представителем подрядчика он посмотрел объект.

Андрей Ермаков отметил, что строительство идёт не теми темпами, какими хотелось бы. На сегодняшний день отставание по графику составляет пять недель.

«Школа – это не тот объект, в строительстве которого можно выходить из графика. Наша задача на сегодня – приступить к внутренним работам до наступления холодов», – подчеркнул Андрей Ермаков.



Фото: Районная газета «Наша жизнь»



Фото: Районная газета «Наша жизнь»



Фото: Районная газета «Наша жизнь»



Фото: Районная газета «Наша жизнь»



Фото: Районная газета «Наша жизнь»



Фото: Районная газета «Наша жизнь»



Фото: Районная газета «Наша жизнь»



Фото: Районная газета «Наша жизнь»















Представитель подрядчика отметил, что проблемы возникли из-за долгих поставок строительных материалов. Часть из них ждут из Москвы, часть из Белоруссии. 14 октября ожидается поставка оставшихся окон.

Глава района Вера Кондратьева доложила председателю комитета, что у администрации района с подрядной организацией есть договорённость – они будут еженедельно предоставлять сведения о ходе выполненных работ и план-график на перспективу.

«Мы производим работы по мере поступления материалов, с этим не затягиваем. На данный момент полным ходом идёт строительство второго этажа и работа внутри. Перегородки сделаны на 90 %, лестничные пролёты – на 70 %. Ведётся подготовка материалов для кровли. Сейчас на стройке задействованы 35 работников», – отметил подрядчик.

Отметим, что 1 сентября 2024 года школа должна принять детей, так как срок контракта предполагает завершение работ уже в августе 2024 года.