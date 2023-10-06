Юрий Сорокин: Для Псковской области совместные проекты с Белоруссией имеют важное стратегическое значение

17:55, 06 октября 2023, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин представляет Псковскую область на заседании постоянного комитета парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты обсуждают возможности расширения сотрудничества регионов Северо-Запада с Белоруссией.

«Для Псковской области тема реализации совместных проектов с Белоруссией имеет важное стратегическое значение. Наш регион с каждым годом наращивает товарооборот с белорусскими партнёрами, успешно развивается сфера логистики и инфраструктуры. При активной поддержке губернатора Михаила Ведерникова и его команды за последнее время удалось реализовать ряд проектов в сфере транспорта: это и открытое автобусное сообщение Псков – Витебск, и авиарейс Псков – Минск. Важно, что эта работа продолжается, а значит, впереди ждем новых успешных совместных проектов», – отметил Юрий Сорокин.