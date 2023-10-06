Православная выставка откроется в Псковском районе 7 октября

18:04, 06 октября 2023, ПАИ

Православная выставка «Путь к свету» откроется в Карамышевском доме культуры Псковского района 7 октября в 15:00. Об этом сообщается в группе «Псковский Монмартр» в соцсети «ВКонтакте».

В экспозиции будет представлена почти в полном составе та живопись и графика художников из Москвы, которая выставлялась в сентябре в стенах псковского Дома офицеров.

Выставку также дополнили два холста участников объединения «Мастерская 18» из Москвы.