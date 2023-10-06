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Общество

VIII Международный форум литературных музеев открылся в Пушкинских Горах

VIII Международный форум литературных музеев начал свою работу в Пушкинских Горах сегодня, 6 октября. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Участники Международного форума литературных музеев России. Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

В этом году форум получил название «Пушкинская коллекция литературных музеев России. К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина». В программе форума темами обсуждения заявлены создание и работа геоинформационного портала «Литературные музеи России», пушкинские материалы в коллекциях литературных музеев, проект адаптации литературных музеев для работы с посетителями, имеющими ограниченные возможности здоровья (со слабослышащими и глухими) «Покажи музей». Также состоится обсуждение выставочно-экспозиционных проектов к празднованию в 2024 году юбилейной даты – 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.

Руководители и ведущие сотрудники государственных литературных музеев России собрались в Пушкинских Горах. С приветственным словом к ним обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«От имени губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова, правительства Псковской области я вас приветствую и желаю благополучного разрешения тех вопросов, которые будут обсуждаться в рамках форума. Вы будете говорить об очень важных событиях, которые нас всех ждут, одно из них – это юбилей А. С. Пушкина. Организационный комитет по подготовке к этому празднику возглавляет вице-премьер нашей страны Татьяна Алексеевна Голикова. Есть план мероприятий. В нём много интересного, важного и значимого, и этот юбилей должен способствовать и содействовать ещё большему сплочению наших граждан. Каждый, кто умеет читать, найдёт в произведениях Пушкина ответы на жизненно важные и значимые вопросы», – подчеркнула Вера Емельянова.

Также она отметила, что правительство региона будет всячески содействовать тому, чтобы на территории Псковской области все рекомендации, которые будут вынесены в результате работы форума, были исполнены.

Вера Емельянова пожелала всем удачной работы и вручила приветственный адрес главы региона директору Пушкинского заповедника Георгию Василевичу. Также всех собравшихся приветствовали Георгий Василевич, Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, и Евгений Богатырёв, директор Государственного музея А. С. Пушкина.

В программе запланировано проведение круглого стола «Пушкинские материалы в коллекциях литературных музеев», также состоится обсуждение выставочно-экспозиционных проектов к 225-летнему юбилею А. С. Пушкина и расширенное заседание учёного совета музея-заповедника, посвящённое концепции развития учреждения в 2025–2037 годах.

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