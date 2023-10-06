Определены члены жюри псковского конкурса «Чернильница»

19:19, 06 октября 2023, ПАИ

Организационный комитет XIII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» сформировал состав жюри, которое до 31 октября будет оценивать работы всех участников, прошедших первичный отбор. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Выставлять оценки работам в номинациях «Лучший поэт» и «Лучший писатель малого жанра» будут трое экспертов.

Игорь Смолькин – председатель правления Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», прозаик, публицист, лауреат Всероссийской литературной премии им. св. благоверного великого князя Александра Невского, премии имени Ф. М. Достоевского («Новая библиотека»), номинант XII Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Татьяна Рыжова – член Союза писателей России, автор текста гимна Псковской области, кандидат филологических наук, доцент, поэт, прозаик и переводчик, почётный работник высшего образования России. Автор ряда научных публикаций и пособий по литературе, межкультурной коммуникации, специфике поэтического перевода.

Юрий Ишков – член Союза писателей России, лауреат поэтического фестиваля «Словенское поле – 2016» в открытой номинации конкурса исторической поэзии, лауреат основной премии администрации Псковской области за лучшие произведения в области литературы.

Работы в номинациях «Лучший чтец» оценят:

– Людмила Масленникова – член Союза театральных деятелей РФ, Российской общественной академии голоса, преподаватель актёрского мастерства и сценической речи, педагог-постановщик детской театральной школы-студии «Гвозди» при Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, автор методики по сценической речи «Давайте поговорим»;

– Дина Дабришюте – руководитель ЛитО «Камень», автор книги «Несезон», участник всероссийских литературных фестивалей и конкурсов, организатор Всероссийской лаборатории для молодых авторов в Псковской области, поэт, журналист, чтец аудиокниг;

– Татьяна Комиссаровская – экс-директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, член Гильдии театральных менеджеров России, создатель молодёжного студенческого театра «Ахтеатр», художественный руководитель и режиссёр народного творческого коллектива «Открытый молодёжный театр «Ахтеатр».

В одной из молодых номинаций конкурса – «Лучший иллюстратор» – сформирован состав из трёх членов жюри:

– Мария Крючкова – член Союза художников России, преподаватель в детской школе искусств;

– Александр Бушуев – российский художник, общественный деятель, меценат, участник творческой группы «Митьки», его работы находятся в Псковском государственном объединённом историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, в Государственном мемориальном историко-литературном и природно-ландшафтном музее-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Санкт-Петербургском государственном музее «Царскосельская коллекция» и других;

– Сергей Руднев – российский художник, работает в технике живописи и графики, создатель трёх муралов в Гдове на тему «Алых парусов», работает над созданием серии «Псков в лицах» об известных личностях Пскова, пишет сказочную книгу про путешествие в губернский Псков.

Напомним, организатором конкурса в рамках творческой мастерской «Чернильница» является МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и РОО «Псковский молодёжный центр».