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Общество

Невельский район празднует 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине освобождения муниципалитета он немецко-фашистских захватчиков, проходят в Невельском районе сегодня, 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Мероприятия к 80-й годовщине освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В памятную дату поздравление жителям района направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что это праздник стойкости и мужества, день памяти и гордости для муниципалитета.

«Каждый из нас хранит глубокую признательность ветеранам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла – всем, кто выстоял и победил в годы Великой Отечественной войны, отдал свою жизнь во имя нашего с вами мирного и счастливого будущего», – отметил губернатор.

В послании Михаил Ведерников призвал защищать и сохранять историческую правду о победе над фашистами и подвиге народа, а также выразил признательность ветеранам за все вынесенные испытания, за ваши военные и трудовые подвиги.

«Вечная слава освободителям Невельского района и всем защитникам нашего Отечества!» — подчеркнул глава региона.

В Невеле памятные мероприятия прошли у центрального воинского захоронения на улице Ленина и захоронения советских воинов на улице Маншук Маметовой. К Вечному огню и обелискам представители правительства области, руководства муниципалитета, общественности, а также молодежь возложили цветы. Память павших защитников Родины они почтили минутой молчания.

В районном Доме культуры состоялись 3-й международный поэтический фестиваль «Поэт и война», спектакль «Партизанка Лара», посвященные юбилейной дате. На улицах Невеля прошли интерактивные и спортивные мероприятия.

Продолжится празднование юбилейной даты 7 октября. Планируется возложение венков к знаку «Край партизанской славы», а также концертная программа с привлечением коллективов из районов Псковской области и Республики Беларусь.

Напомним, что Невельский район был захвачен 15 июля 1941 года. За время оккупации здесь было сожжено более 150 деревень, расстреляно 20 тысяч мирных жителей, погибло в лагерях около 9 тысяч военнопленных. Освобождение Невеля и района от вражеской оккупации началось 6 октября 1943 года в период Невельской наступательной операции. Она была частью боевых действий войск Калининского фронта на Витебском направлении.

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