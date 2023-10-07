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Общество

В Псковской области предложили создать российско-белорусскую информсистему молодёжных патриотических мероприятий

Единую информационную систему молодёжных патриотических мероприятий для России и Белоруссии предложили создать во время международного форума в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

В Псковской области особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодёжи. Фото: ПАИ

По словам главы региона, в Псковской области особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодёжи, повышению навыков и компетенций педагогов, которые работают в этом направлении.

Так, на этой неделе состоялся Международный молодёжный патриотический форум «Мы помним». В нём приняло участие более 100 специалистов по патриотическому воспитанию из Псковской области и Белоруссии.

«Они делились опытом, обсуждали актуальные проблемы патриотического воспитания, слушали лекции о кибербезопасности, знакомились с результатами проекта «Без срока давности» и форума «Истоки». В том числе были и новые предложения о развитии сотрудничества с Беларусью в патриотической сфере: это создание единой информационной системы молодёжных патриотических мероприятий, проведение грантового конкурса, создание новых экспедиционно-туристических проектов. Рассчитываю, что все участники почерпнули новые знания, идеи, которые скоро превратятся в новые важные интересные проекты», – отметил Михаил Ведерников.

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