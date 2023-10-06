Посвящённое Дню учителя мероприятие прошло в Себеже

22:38, 06 октября 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, состоялось в районном культурном центре города Себеж Псковской области сегодня, 6 октября. Об этом пишет районная газета «Призыв».

На празднике присутствовали воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, преподаватели, ветераны педагогического труда Себежского района. С видеопоздравлением к педагогам обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. От имени главы Себежского района Леонида Михайловича Курсенкова с поздравлением и пожеланиями к присутствующим обратилась заместитель главы администрации Себежского района Надежда Вахта.



Памятной медалью Союза женщин России награждена учитель Идрицкой школы Ирина Зенченко. Благодарности комитета по образованию Псковской области получили Наталья Ермакова (Идрицкая средняя школа) и Александра Бандурова (Себежская средняя школа), которая также награждена благодарственным письмом администрации Себежского района.

Дипломом комитета по образованию Псковской области за областной конкурс «Профессиональный старт – 2022», дипломом лауреата и благодарственным письмом администрации Себежского района отмечена Полина Климченко (Сосновоборская средняя школа), а Анна Шарова (Себежская средняя школа) получила диплом призёра и благодарственное письмо отдела образования.

Грамотой администрации Себежского района награждено семеро работников образовательной сферы, благодарственными письмами администрации Себежского района – 26 педагогов, грамотами отдела образования администрации Себежского района – 20. Также в ходе церемонии была награждена команда учителей – призёров областного слёта-конкурса по туризму среди педагогических работников.