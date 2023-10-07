Михаил Ведерников: Псковская область исторически всегда на передовой

14:41, 07 октября 2023, ПАИ

Псковская область исторически всегда на передовой. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

«Сегодня мы тоже вносим свой значимый вклад в приближение победы, в защиту нашей молодёжи, в обеспечение безопасности региона. И мы в этой работе не одни. Друзей и соратников у нас на самом деле очень много. Чтобы убедиться в этом, предлагаю посмотреть видеоролик о том, как прошёл Международный молодёжный патриотический форум «Мы помним», – сказал Михаил Ведерников.

Отметим, что жители Псковской области активно участвуют в сборе помощи для российских военных. Так, из региона участникам спецоперации уже доставили почти 1000 тонн груза.