Продолжается реставрация фасадов Сретенского храма в Псково-Печерском монастыре

00:13, 07 октября 2023, ПАИ

На северном и южном фасадах Сретенского храма в Псково-Печерском монастыре полностью проведена замена деструктированного камня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Сейчас стены укреплены арматурной сеткой в соответствии с реставрационными ГОСТами.

Заменены перемычки из кирпича в оконных проёмах. Они воссозданы в тех же габаритах и объёмах из более прочного материала с использованием современных растворов.

Сообщается, что армирование штукатурного слоя проведено с целью его укрепления. Толщина штукатурного слоя в местах выравнивания достигает десяти сантиметров.

Большие масштабные повреждения камня объясняются высокой влажностью, разрывом лицевого камня во время заморозков. Выполнены работы по гидроизоляции для устранения этих проблем в дальнейшем.