Продолжается реставрация фасадов Сретенского храма в Псково-Печерском монастыре
На северном и южном фасадах Сретенского храма в Псково-Печерском монастыре полностью проведена замена деструктированного камня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Сейчас стены укреплены арматурной сеткой в соответствии с реставрационными ГОСТами.
Заменены перемычки из кирпича в оконных проёмах. Они воссозданы в тех же габаритах и объёмах из более прочного материала с использованием современных растворов.
Сообщается, что армирование штукатурного слоя проведено с целью его укрепления. Толщина штукатурного слоя в местах выравнивания достигает десяти сантиметров.
Большие масштабные повреждения камня объясняются высокой влажностью, разрывом лицевого камня во время заморозков. Выполнены работы по гидроизоляции для устранения этих проблем в дальнейшем.
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