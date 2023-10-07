Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Автор стиха о мужестве псковских военнослужащих передала квадрокоптер участникам СВО

Жительница Псковской области Виктория Зайцева, автор стихотворения о мужестве псковских военнослужащих, передала квадрокоптер бойцам СВО. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

«Не так давно жительница Псковской области Виктория Зайцева написала стихи о мужестве псковских военнослужащих и участников СВО. Благодаря содействию Регионального центра добровольчества стих дошёл до фронта, где бойцы 2-й бригады прочитали его прямо на позициях, записав видео. К сожалению, офицер, который организовал съёмку, героически погиб. Не зная об этом, Виктория принимала участие в конкурсе видеопоздравлений к 550-летию Псково-Печерского монастыря. Она победила и получила приз – квадрокоптер. Услышав о гибели офицера, она сразу приняла решение передать технику бойцам СВО, чтобы помочь нашим бойцам бороться с врагом ещё эффективнее», – рассказал Михаил Ведерников.

По мнению главы региона, такие примеры очень важны, так как они чётко показывают, что в эти сложные времена россияне все вместе и едины. «И нужно делать всё, чтобы так было и дальше», – заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 октября 2023

Анастасия Повторейко: Без своевременного открытия инфекционной больницы Псковская область не смогла бы справиться с пандемией
07 октября 2023

Губернатор Псковской области обратился к жителям региона
07 октября 2023

Михаил Ведерников: Псковская область исторически всегда на передовой
07 октября 2023

1400 жителей Псковской области записались в отряд «Дружина»
07 октября 2023

В Псковской области предложили создать российско-белорусскую информсистему молодёжных патриотических мероприятий
07 октября 2023

60 фур с грузами отправили псковичи военным в зону СВО
07 октября 2023

Пироги, открытки и ленточки раздают в Пскове в честь дня рождения Владимира Путина
07 октября 2023

Александр Котов: Владимир Путин – политик, сумевший объединить жителей страны в непростые времена

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...