Автор стиха о мужестве псковских военнослужащих передала квадрокоптер участникам СВО

14:32, 07 октября 2023, ПАИ

Жительница Псковской области Виктория Зайцева, автор стихотворения о мужестве псковских военнослужащих, передала квадрокоптер бойцам СВО. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

«Не так давно жительница Псковской области Виктория Зайцева написала стихи о мужестве псковских военнослужащих и участников СВО. Благодаря содействию Регионального центра добровольчества стих дошёл до фронта, где бойцы 2-й бригады прочитали его прямо на позициях, записав видео. К сожалению, офицер, который организовал съёмку, героически погиб. Не зная об этом, Виктория принимала участие в конкурсе видеопоздравлений к 550-летию Псково-Печерского монастыря. Она победила и получила приз – квадрокоптер. Услышав о гибели офицера, она сразу приняла решение передать технику бойцам СВО, чтобы помочь нашим бойцам бороться с врагом ещё эффективнее», – рассказал Михаил Ведерников.

По мнению главы региона, такие примеры очень важны, так как они чётко показывают, что в эти сложные времена россияне все вместе и едины. «И нужно делать всё, чтобы так было и дальше», – заключил губернатор.