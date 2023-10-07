Штормовое предупреждение начали получать жители Псковской области

10:10, 07 октября 2023, ПАИ

Усиление южного, юго-западного ветра с порывами 17-22 метров в секунду ожидается в Псковской области 7 и 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Вечером 7 октября переход к западному, северо-западному направлению», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».