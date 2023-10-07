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Общество

Научная конференция «Современные тренды лечения солидных опухолей в онкологии» проходит в Пскове

Научно-практическая конференция «Современные тренды лечения солидных опухолей в онкологии» проходит в Пскове сегодня, 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Фото: пресс-служба регионального комитета по здравоохранению

Эксперты из различных регионов Российской Федерации делятся лучшими региональными практиками, обсуждают современные методы лечения.

В мероприятии в качестве спикеров принимают участие представители федеральных медицинских центров: НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России, Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова.

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