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Автопробег в честь Дня рождения Владимира Путина стартовал в Пскове

Автопробег в честь Дня рождения президента РФ Владимира Путина стартовал в Пскове сегодня, 7 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Сбор состоялся у памятника 50-летию Красной армии в микрорайоне Кресты, далее движение будет проходить прямо по Крестовскому шоссе, Октябрьскому проспекту и улице Леона Поземского. Участники доедут до поворота на улицу Чудскую, далее по улице Ижорского батальона, а также Радонежской и повернут на памятник «Ледовое Побоище».

«Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отметить День рождения нашего президента. Инициатива исходила от граждан Пскова. Таким образом мы хотим высказать свою благодарность нашему лидеру. Люди понимают его значимость в современных исторических реалиях. Важно, чтобы он услышал голос Пскова и понимал, что мы вместе и с великим уважением относимся к тому, что он делает для нашей страны», – отметил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.

Всего организаторы ожидали порядка 30 участников, но в пробеге примут участие большее число человек.

7 октября представители Команды Путина проводят в 27 регионах страны автопробеги и спортивные мероприятия. Подобные мероприятия пройдут по всей России. Их инициировали жители страны – вышли с предложением к Народному фронту и движению «Здоровое Отечество». Основным форматом мероприятий выбран автопробег. Грузовые и легковые автомобили с флагами России и символикой Команды Путина промчатся по главным магистралям городов.

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