Подведены итоги чемпионата Пскова по быстрым шахматам и блицу

12:37, 07 октября 2023, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Пскова по быстрым шахматам и блицу среди ветеранов, который прошёл в шахматном клубе «Бригантина» 6 октября. Об этом сообщается в группе школы шахмат «Анлим» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в соревнованиях приняли участие восемь шахматистов.

Победу в турнире по быстрым шахматам одержал Сергей Кудряшов. Второе место определила решающая игра по правилам армагеддона. По итогам шахматной битвы серебро забрал Владимир Горич. Замкнул тройку лидеров Владимир Полевой.

В турнире по блицу первым стал Альберт Абдулаев. Второе место досталось Валентину Петрушину. Бронзу завоевал Владимир Горич.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».