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Спорт

Подведены итоги чемпионата Пскова по быстрым шахматам и блицу

Подведены итоги чемпионата Пскова по быстрым шахматам и блицу среди ветеранов, который прошёл в шахматном клубе «Бригантина» 6 октября. Об этом сообщается в группе школы шахмат «Анлим» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: школа шахмат «Анлим». Подведены итоги чемпионата Пскова по быстрым шахматам и блицу

Всего в соревнованиях приняли участие восемь шахматистов.

Победу в турнире по быстрым шахматам одержал Сергей Кудряшов. Второе место определила решающая игра по правилам армагеддона. По итогам шахматной битвы серебро забрал Владимир Горич. Замкнул тройку лидеров Владимир Полевой.

Подведены итоги чемпионата Пскова по быстрым шахматам и блицу

В турнире по блицу первым стал Альберт Абдулаев. Второе место досталось Валентину Петрушину. Бронзу завоевал Владимир Горич.

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