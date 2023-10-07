Двух псковичей задержали за кражу одежды
Подозреваемых в хищении одежды молодых людей задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
6 октября экипаж группы задержания получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 20-летних псковича и псковичку, которые похитили из торгового зала одежду.
По факту хищения проводится проверка.
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