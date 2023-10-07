Пироги, открытки и ленточки раздают в Пскове в честь дня рождения Владимира Путина

13:18, 07 октября 2023, ПАИ

В рамках всероссийской акции «Эстафета добрых дел» ко дню рождения президента РФ Владимира Путина волонтёры Ресурсного центра добровольчества Псковской области угощают граждан пирогом, а также раздают ленточки, флажки и открытки с символами Псковской области. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Акция в самом разгаре! Граждане активно принимают участие, все хотят поздравить президента!» – отметили в сообщении.

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 15:00. Где будет проходить акция: