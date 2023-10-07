Пироги, открытки и ленточки раздают в Пскове в честь дня рождения Владимира Путина
В рамках всероссийской акции «Эстафета добрых дел» ко дню рождения президента РФ Владимира Путина волонтёры Ресурсного центра добровольчества Псковской области угощают граждан пирогом, а также раздают ленточки, флажки и открытки с символами Псковской области. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Акция в самом разгаре! Граждане активно принимают участие, все хотят поздравить президента!» – отметили в сообщении.
Мероприятие будет проходить с 12:00 до 15:00. Где будет проходить акция:
- ТЦ «Акваполис», Кузбасской Дивизии, 19,
- ТЦ «Фьорд Плаза», Завеличенская, 23,
- ТЦ «Империал», Коммунальная, 41,
- ТЦ «Максимус», Октябрьский проспект, 54,
- ТЦ «Пик 60», Юбилейная, 68.
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