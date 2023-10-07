Порядка 100 спортсменов принимают участие в легкоатлетическом пробеге Роща Памяти – Гдов

13:37, 07 октября 2023, ПАИ

Около 100 спортсменов разных возрастов принимают участие в легкоатлетическом пробеге Роща Памяти – Гдов. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Был дан первый старт, а затем состоялось и первое награждение участников пробега.

Напомним, что после основных дистанций на старт выйдут семьи, которые станут участниками традиционного забега на приз районной газеты «Семейный километр».