Порядка 100 спортсменов принимают участие в легкоатлетическом пробеге Роща Памяти – Гдов
Около 100 спортсменов разных возрастов принимают участие в легкоатлетическом пробеге Роща Памяти – Гдов. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».
Был дан первый старт, а затем состоялось и первое награждение участников пробега.
Напомним, что после основных дистанций на старт выйдут семьи, которые станут участниками традиционного забега на приз районной газеты «Семейный километр».
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