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Порядка 100 спортсменов принимают участие в легкоатлетическом пробеге Роща Памяти – Гдов

Около 100 спортсменов разных возрастов принимают участие в легкоатлетическом пробеге Роща Памяти – Гдов. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Был дан первый старт, а затем состоялось и первое награждение участников пробега.

Напомним, что после основных дистанций на старт выйдут семьи, которые станут участниками традиционного забега на приз районной газеты «Семейный километр».

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