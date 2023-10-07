Пропавшую Бухлю нашли на территории подворья в Псковском районе

18:19, 07 октября 2023, ПАИ

Следы выдры Бухли из «Птичьего дворика», пропавшей в деревне Погорелка Псковского района, нашли на территории подворья. Об этом сообщает группа «Птичий дворик» Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В «Птичьем дворике» отметили, что выдра предположительно находится на территории подворья. Вчера были найдены её следы: она съела оставленную сотрудниками «Птичьего дворика» рыбу.

«Наша красавица осваивает 60 соток подворья, учится жить на свободе, возможно скоро уйдет куда-то на вольные хлеба. Соседи рассказали нам, что рядом есть водоем с бобрами, там очень много рыбы. Возможно, это будет ее среда обитания через какое-то время, и это прекрасно», – отметили сотрудники «Птичьего дворика».



Сотрудники отметили, что очень привязаны к животному, так как заботились о Бухле с «пеленок». Однако, по их мнению, дикое животное стремиться к естественной среде обитания.

«Кто сильно переживает - почитайте, кто такая речная выдра, вам станет легче. На территории есть прудочки с карасями, она не голодает. Сейчас мы уверены на сто процентов, что она здесь. Может выйдет к нам попозже. Пока примеряется к вольной жизни, понравилось вероятно», – отметили в «Птичьем дворике».



