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Общество

Пропавшую Бухлю нашли на территории подворья в Псковском районе

Следы выдры Бухли из «Птичьего дворика», пропавшей в деревне Погорелка Псковского района, нашли на территории подворья. Об этом сообщает группа «Птичий дворик» Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Выдра Бухля. Фото: "Птичий дворик" в соцсети "ВКонтакте"

В «Птичьем дворике» отметили, что выдра предположительно находится на территории подворья. Вчера были найдены её следы: она съела оставленную сотрудниками «Птичьего дворика» рыбу.

«Наша красавица осваивает 60 соток подворья, учится жить на свободе, возможно скоро уйдет куда-то на вольные хлеба. Соседи рассказали нам, что рядом есть водоем с бобрами, там очень много рыбы. Возможно, это будет ее среда обитания через какое-то время, и это прекрасно», – отметили сотрудники «Птичьего дворика».

Сотрудники отметили, что очень привязаны к животному, так как заботились о Бухле с «пеленок». Однако, по их мнению, дикое животное стремиться к естественной среде обитания.

«Кто сильно переживает - почитайте, кто такая речная выдра, вам станет легче. На территории есть прудочки с карасями, она не голодает. Сейчас мы уверены на сто процентов, что она здесь. Может выйдет к нам попозже. Пока примеряется к вольной жизни, понравилось вероятно»,  – отметили в «Птичьем дворике».

 

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