Турнир по мини-футболу среди школьников прошёл в Плюсском районе

19:27, 07 октября 2023, ПАИ

Соревнования по мини-футболу, в котором принимали участие шесть команд всех образовательных учреждений Плюсского района, прошёл сегодня, 7 октября. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

Состязания состоялись в спортзале Плюсской школы.

Заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Юлия Богданова начала турнир с приветственного слова и вручения спортивной формы социального партнёра.

«Желаю всём удачи, и пусть победит сильнейший», – добавила Юлия Богданова.

По традиции были вручены медали, грамоты и отмечены лучшие игроки каждой команды.

В старшей возрастной группе первое место заняли спортсмены МБОУ «Плюсская СОШ», второе место у МБОУ «Лядская СОШ», третье – у МБОУ «Плюсская СОШ» (отделение Заплюсская школа). В младшей возрастной группе первое место заняли ребята из МБОУ «Плюсская СОШ», второе –из МБОУ «Плюсская СОШ» (отделение Заплюсская школа), третье – из МБОУ «Лядская СОШ» (отделение Должицкая школа).

Лучшими игроками в старшей возрастной группе названы Алексей Назаров из Плюсской школы, а также Максим Егоров из Лядской школы и Глеб Иванов из Заплюсской школы. В младшей возрастной группе лучшим стал Никита Иванов, а в Должицкой школы – Святослав Константинов. Лучший игрок в младшей возрастной группе Заплюсской школы – Степан Игнатьев.