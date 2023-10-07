Турнир по мини-футболу среди школьников прошёл в Плюсском районе
Соревнования по мини-футболу, в котором принимали участие шесть команд всех образовательных учреждений Плюсского района, прошёл сегодня, 7 октября. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».
Состязания состоялись в спортзале Плюсской школы.
Заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Юлия Богданова начала турнир с приветственного слова и вручения спортивной формы социального партнёра.
«Желаю всём удачи, и пусть победит сильнейший», – добавила Юлия Богданова.
По традиции были вручены медали, грамоты и отмечены лучшие игроки каждой команды.
В старшей возрастной группе первое место заняли спортсмены МБОУ «Плюсская СОШ», второе место у МБОУ «Лядская СОШ», третье – у МБОУ «Плюсская СОШ» (отделение Заплюсская школа). В младшей возрастной группе первое место заняли ребята из МБОУ «Плюсская СОШ», второе –из МБОУ «Плюсская СОШ» (отделение Заплюсская школа), третье – из МБОУ «Лядская СОШ» (отделение Должицкая школа).
Лучшими игроками в старшей возрастной группе названы Алексей Назаров из Плюсской школы, а также Максим Егоров из Лядской школы и Глеб Иванов из Заплюсской школы. В младшей возрастной группе лучшим стал Никита Иванов, а в Должицкой школы – Святослав Константинов. Лучший игрок в младшей возрастной группе Заплюсской школы – Степан Игнатьев.
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