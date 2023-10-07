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Общество

Почти 118 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от гриппа

С начала вакцинационной кампании в Псковской области прививку от гриппа сделали почти 118 тысяч человек. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Почти 118 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа. Фото: ПАИ

«Несмотря на снижение уровня заболеваемости ОРВИ, которое было на прошлой неделе, не стоит рисковать своим здоровьем, необходимо сделать прививку от гриппа. Напоминаем, что прививку от гриппа рекомендуется делать ежегодно», – подчеркнули в профильном комитете. 

Отмечается, что взрослые и детские вакцины есть в достаточном количестве во всех поликлиниках Псковской области, так как в конце сентября в регион поступила вторая партия. 

По словам специалистов, каждый сезон вакцина от гриппа обновляется. Она производится под конкретный штамм вируса, который, как предполагает медицинское сообщество, будет циркулировать в предстоящем эпидсезоне.

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