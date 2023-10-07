Почти 118 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от гриппа

19:51, 07 октября 2023, ПАИ

С начала вакцинационной кампании в Псковской области прививку от гриппа сделали почти 118 тысяч человек. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Несмотря на снижение уровня заболеваемости ОРВИ, которое было на прошлой неделе, не стоит рисковать своим здоровьем, необходимо сделать прививку от гриппа. Напоминаем, что прививку от гриппа рекомендуется делать ежегодно», – подчеркнули в профильном комитете.

Отмечается, что взрослые и детские вакцины есть в достаточном количестве во всех поликлиниках Псковской области, так как в конце сентября в регион поступила вторая партия.

По словам специалистов, каждый сезон вакцина от гриппа обновляется. Она производится под конкретный штамм вируса, который, как предполагает медицинское сообщество, будет циркулировать в предстоящем эпидсезоне.