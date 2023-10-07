Создать фреску «Заветный мотив» приглашают гостей Изборска

21:30, 07 октября 2023, ПАИ

Методы работы с темперной краской смогут освоить псковичи на мастер-классе в музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музейного объекта.

Творческое занятие пройдет 8 октября в музейной мастерской в доме купца Шведова на улице Печорской, 32 в рамках цикла «Расписные выходные».

На этот раз гости Изборска смогут создать фреску «Заветный мотив». Участники мастер-класса сами подготовят темперные краски и попробуют себя в росписи камня.

Мастер-класс начнётся с 13:00 8 октября. Необходима предварительная запись.