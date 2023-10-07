Чемпионат Псковской области по хоккею стартовал сегодня

22:32, 07 октября 2023, ПАИ

Чемпионат Псковской области по хоккею стартовал сегодня, 7 октября, в Пскове. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал Псковской области.

В Ледовом дворце сегодня встретились команды «Метеор» (Пыталово) и «Красный Город» (Красногородск). Победила команда из Пыталово со счётом 6:3.

«Болельщики во всю поддерживали свои команды В честь дня рождения президента болельщики растянули плакаты с поздравлениями», – сообщает телеграм-канал.

Отметим, всего в Чемпионате, который продлится до апреля 2024 года, примут участие 13 команд со всей Псковской области.