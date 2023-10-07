Чемпионат Псковской области по хоккею стартовал сегодня
Чемпионат Псковской области по хоккею стартовал сегодня, 7 октября, в Пскове. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал Псковской области.
В Ледовом дворце сегодня встретились команды «Метеор» (Пыталово) и «Красный Город» (Красногородск). Победила команда из Пыталово со счётом 6:3.
«Болельщики во всю поддерживали свои команды В честь дня рождения президента болельщики растянули плакаты с поздравлениями», – сообщает телеграм-канал.
Отметим, всего в Чемпионате, который продлится до апреля 2024 года, примут участие 13 команд со всей Псковской области.
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07 октября 2023
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