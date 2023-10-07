Из-за урагана ряд населённых пунктов в Псковской области остаются без света

22:48, 07 октября 2023, ПАИ

Усиление ветра по области дало новую волну отключений электроэнергии в населённых пунктах Псковской области. Больше всего отключений зафиксировано в Печорском, Псковском и Себежском районах. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал Псковской области.

Восстанавливают электроснабжение 86 бригад численностью 244 человека. Помогают нашим специалистам прибывшие на помощь бригады из Карелии.

Бригады будут работать в ночь по подключению РИСЭ и будут производить переключения. Завтра к работе присоединятся пять бригад из Вологды.