Из-за урагана ряд населённых пунктов в Псковской области остаются без света
Усиление ветра по области дало новую волну отключений электроэнергии в населённых пунктах Псковской области. Больше всего отключений зафиксировано в Печорском, Псковском и Себежском районах. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал Псковской области.
Восстанавливают электроснабжение 86 бригад численностью 244 человека. Помогают нашим специалистам прибывшие на помощь бригады из Карелии.
Бригады будут работать в ночь по подключению РИСЭ и будут производить переключения. Завтра к работе присоединятся пять бригад из Вологды.
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