Музейную блинную в Изборске закроют на полдня

09:41, 08 октября 2023, ПАИ

Кафе «Блинная» музея-заповедника «Изборск» сегодня до 13:00 будет закрыто на спецмероприятие. Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике.

«Обращаем ваше внимание, что сегодня мы ждём вас в музейном кафе «Блинная» с 13:00! До этого времени в музейном кафе будет проводиться спецмероприятие», – отметили в музее.

Жителей и гостей региона просят учесть данную информацию при посещении музея-заповедника и приносят извинения за временные неудобства.