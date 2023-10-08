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Общество

Кровлю детсада «Звёздочка» в Печорах привели в порядок

Кровлю детского сада «Звёздочка» в Печорах привели в порядок. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Кровлю детсада «Звёздочка» в Печорах привели в порядок. Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Здание было построено ещё в 1978 году, сегодня его посещает порядка 140 детишек. Из-за плохого состояния кровли во время дождей намокали несущие конструкции и штукатурка стен. По моему поручению были выделены необходимые средства из резервного фонда», – отметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что отремонтирована не только кровля, но и входная группа, а также частично проведён косметический ремонт внутри детского сада.

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