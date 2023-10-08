Девятилетняя девочка угодила под колеса автомобиля в Дно

12:18, 08 октября 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Renault Scenic допустил наезд на девятилетнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Крестьянской у дома №23 в Дно, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Пешеход была госпитализирована. Девочка уже отпущена домой.

По словам очевидцев, девочка резко выбежала на проезжую часть.

На месте работала бригада скрой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.