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Общество

Музей друзей Саввы Ямщикова в Пушкинских Горах отметил своё трёхлетие

Музей друзей Саввы Ямщикова в Пушкинских Горах отметил своё трёхлетие сегодня, 8 октября. Об этом сообщили в газете «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

8 октября – день рождения Саввы Ямщикова. Именно в этот день в 2020 году состоялось торжественное открытие музея. Это единственный музей, который посвящён Савве Ямщикову.

«Здание, в котором до революции располагалось пожарное депо, затем, по воспоминаниям бывшего главного редактора «Пушкинского края» Павла Осипова, электростанция, а позже –типография, в которой печаталась наша районная газета, было выкуплено президентом Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентином Эльбеком. В здании был сделан ремонт, и с 2020 года Музей друзей Саввы Ямщикова – одно из самых привлекательных и красивых зданий Пушкинских Гор», – отметили в газете.

Совсем недавно ушёл из жизни основатель музея Валентин Эльбек. Сегодня в Музее друзей Саввы Ямщикова собрались друзья, знакомые – все те, кто общался с этими людьми здесь, на пушкинской земле, и не только. В память об основателе Музея друзей Саввы Ямщикова Валентине Эльбеке была торжественно открыта памятная доска.

Своими воспоминаниями о Савве Ямщикове и Валентине Эльбеке поделились директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров, генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого Сергей Архангелов, иеромонах Свято-Успенского Святогорского монастыря Савва, предприниматель Виталий Бухтояров, поэты, члены литературного объединения «Литературное Пушкиногорье» Тамара Петрова и Людмила Тупицина.

«Трогательно звучали строки стихотворения о маме в исполнении Галины Дорофеевой», – заметили в газете.

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